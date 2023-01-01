Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Войцек
Фильмы похожие на Войцек
Woyzeck
Войцек
1979 / Германия
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Войцек
Вся информация о фильме
Соль и пламя
триллер
2016, США / Франция / Германия / Мексика
4.0
Мой сын, мой сын, что же ты наделал
драма
2009, Германия / США
6.0
Мой лучший враг – Клаус Кински
биография, документальный
1999, Германия / Великобритания / США
7.0
Войцек
драма
1994, Венгрия
7.0
Уроки темноты
документальный, военный
1992, Великобритания / Франция / Германия
8.0
Паганини
биография, драма
1989, Италия / Франция
5.0
Зеленая кобра
драма, приключения
1987, Германия / Гана
5.0
Там, где мечтают зеленые муравьи
драма
1984, ФРГ / Австралия
5.0
Вера и валюта
документальный, короткометражный
1983, Германия
7.0
Фицкарральдо
драма, исторический
1982, Германия / Перу
8.0
Бремя мечты
документальный
1982, США
7.0
Носферату: Призрак ночи
фэнтези, ужасы
1979, ФРГ / Франция
7.0
Строшек
драма, комедия
1976, ФРГ
7.0
Стеклянное сердце
драма, комедия
1976, ФРГ
7.0
Каждый за себя, а Бог против всех
биография, исторический, драма
1974, ФРГ
6.0
Агирре, гнев Божий
биография, исторический, приключения, драма
1972, ФРГ
7.0
Земля тишины и темноты
документальный
1971,
8.0
Фата Моргана
1971, ФРГ
6.0
И карлики начинают с малого
драма, комедия
1970, Германия
7.0
Дантон
драма
1921, Германия
6.0
Плохой лейтенант
драма
2009, США
7.0
На 10 минут старше: труба
драма
2002, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
7.0
Каменный крик
драма
1991, Германия / Канада / Франция / Бельгия
6.0
Спасительный рассвет
военный, боевик, драма, приключения
2006, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить