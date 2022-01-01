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Войцек
Войцек, 1979: актеры и роли
Woyzeck
Войцек
1979 / Германия
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Войцек, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Клаус Кински
Ева Маттес
Вольфганг Райхман
Wolfgang Reichmann
Вилли Земмельрогге
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