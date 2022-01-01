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Войцек
Киноафиша Фильмы Войцек Войцек, 1979: актеры и роли
Woyzeck Войцек 1979 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Войцек, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Клаус Кински Ева Маттес Вольфганг Райхман Wolfgang Reichmann Вилли Земмельрогге
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