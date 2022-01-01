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Там, где мечтают зеленые муравьи
Там, где мечтают зеленые муравьи, 1984: актеры и роли
Wo die grunen Ameisen traumen
Там, где мечтают зеленые муравьи
1984 / ФРГ / Австралия
5.3
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Там, где мечтают зеленые муравьи, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Рей Барретт
Брюс Спенс
Bruce Spence
Марика Вандюк
Марика Рой
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