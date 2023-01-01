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Любимцы Америки Любимцы Америки
Киноафиша Фильмы Любимцы Америки Любимцы Америки, 2001: актеры и роли
America's Sweethearts Любимцы Америки 2001 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Любимцы Америки, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Рот Joe Roth
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Билли Кристал Билли Кристал Billy Crystal Кэтрин Зета-Джонс Кэтрин Зета-Джонс Catherine Zeta-Jones Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Алан Аркин Алан Аркин Alan Arkin Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Рэйн Уилсон Рэйн Уилсон Rainn Wilson Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria
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