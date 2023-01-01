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Стальные магнолии
Стальные магнолии, 1989: актеры и роли
Steel Magnolias
Стальные магнолии
1989 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Стальные магнолии, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Херберт Росс
Herbert Ross
В ролях
Салли Филд
Sally Field
Долли Партон
Dolly Parton
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Дэрил Ханна
Daryl Hannah
Олимпия Дукакис
Olympia Dukakis
Джулия Робертс
Julia Roberts
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
Кевин Дж. О’Коннор
Kevin J. O'Connor
Сэм Шепард
Sam Shepard
Том Скеррит
Tom Skerritt
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
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