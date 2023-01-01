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Наши соседи Ямада Наши соседи Ямада
Киноафиша Фильмы Наши соседи Ямада Наши соседи Ямада, 1999: актеры и роли
Hôhokekyo tonari no Yamada-kun / My Neighbors the Yamadas Наши соседи Ямада 1999 / Япония
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Наши соседи Ямада, 1999: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата Isao Takahata
В ролях
Хаято Исохата Тору Масуока Акико Яно Akiko Yano Тамао Накамура Tamao Nakamura Масако Араки Masako Araki
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