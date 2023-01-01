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Киноафиша Фильмы Шафт Шафт, 2000: актеры и роли
Shaft Шафт 2000 / Германия / США
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Шафт, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Синглтон Джон Синглтон John Singleton
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Ванесса Уильямс Ванесса Уильямс Vanessa Williams Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Баста Раймс Busta Rhymes Ричард Раундтри Ричард Раундтри Richard Roundtree Дэн Хедайя Дэн Хедайя Dan Hedaya Рубен Сантьяго-Хадсон Ruben Santiago-Hudson Джозеф Соммер Линн Тигпен Lynne Thigpen Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Филип Боско Philip Bosco Пэт Хингл Pat Hingle Ли Тергесен Ли Тергесен Lee Tergesen Дэниэл Фон Барген Daniel von Bargen Франсиско "Коки" Таверас Соня Сон
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