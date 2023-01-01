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Шафт
Шафт, 2000: актеры и роли
Shaft
Шафт
2000 / Германия / США
7.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Шафт, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Синглтон
John Singleton
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Ванесса Уильямс
Vanessa Williams
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Баста Раймс
Busta Rhymes
Ричард Раундтри
Richard Roundtree
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
Рубен Сантьяго-Хадсон
Ruben Santiago-Hudson
Джозеф Соммер
Линн Тигпен
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