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Постер фильма Половина жёлтого солнца
Постер фильма Половина жёлтого солнца
Постер фильма Половина жёлтого солнца
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.1
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3 постера
Киноафиша Фильмы Половина жёлтого солнца

Половина жёлтого солнца

Half of a Yellow Sun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Красавица Оланна из богатой семьи никогда не отличалась дерзостью, как ее сестра-двойняшка Кайнене, но именно Оланна решилась оставить полную комфорта жизнь ради любви. Переезжая в маленький городок, где жил и работал ее будущий муж, профессор местного университета, она вряд ли понимала, что бесповоротно меняет свою судьбу. Деревенский мальчик Угву, поступивший в услужение в профессорский дом, тоже не догадывался, что отныне его жизнь изменится необратимо и непредсказуемо.

Застенчивый молодой англичанин Ричард, приехавший в Нигерию, чтобы написать книгу, вовсе не собирался оставаться здесь навсегда. А непокорная и избалованная Кайнене вряд ли думала, что взвалит на свои хрупкие плечи ответственность за жизнь огромного числа людей. Но война, обрушившаяся на страну, не только корежила судьбы людей, но и меняла и их самих, вытаскивая наружу то, что в обычной жизни скрывается за лоском цивилизованности. Оланне, Угву, Ричарду и всем остальным героям романа предстоит пройти сквозь немыслимые ужасы войны, не раз лицом к лицу столкнуться со смертью и вновь обрести себя после страшных испытаний.

Половина жёлтого солнца - трейлер
Половина жёлтого солнца  трейлер
Страна Нигерия / Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 11 апреля 2014
Премьера в мире 8 сентября 2013
Дата выхода
21 марта 2014 Великобритания
8 сентября 2013 Канада
1 августа 2014 Нигерия
16 мая 2014 США
MPAA R
Бюджет 1 270 000 000 NGN
Сборы в мире $306 393
Производство Slate Films, Shareman Media, British Film Institute (BFI)
Другие названия
Half of a Yellow Sun, Half a Yellow Sun, L'autre Moitié du soleil, La metà di un sole giallo, Medio sol amarillo, Meio Sol Amarelo, Połówka żółtego słońca, Половина желтого солнца, Половината от жълтото слънце, 半分のぼった黄色い太陽, 半轮黄日
Режиссер
Байи Банделе
В ролях
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Джозеф Моул
Джозеф Моул
Хаким Кае-Казим
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Половина жёлтого солнца - трейлер
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