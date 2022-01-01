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Осажденные
Осажденные, 1998: актеры и роли
Besieged
Осажденные
1998 / Италия / Великобритания
5.8
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Осажденные, 1998: актеры и роли
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Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
В ролях
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Клаудио Сантамария
Claudio Santamaria
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