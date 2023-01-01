Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглецы 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Встречное расследование
Киноафиша Фильмы Встречное расследование Фильмы похожие на Встречное расследование
Contre-enquête / Counter investigation Встречное расследование 2007 / Франция
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Встречное расследование

Вся информация о фильме
В следующий раз я буду стрелять в сердце
В следующий раз я буду стрелять в сердце
триллер 2014, Франция
7.0
Французский транзит
Французский транзит
криминал, боевик, триллер 2014, Франция
7.0
Неприкасаемые
Неприкасаемые
криминал 2011, Франция
7.0
Три часа на побег
Три часа на побег
боевик, триллер 2010, Франция
6.0
Все ради нее
Все ради нее
криминал, мелодрама, триллер 2008, Франция
7.0
Очень страшный детектив
Очень страшный детектив
криминал 2008, Франция
7.0
Отпетые мошенники
Отпетые мошенники
комедия, триллер 2008, Франция
7.0
Ищу жениха с оплатой всех расходов
Ищу жениха с оплатой всех расходов
комедия 2007, Франция
4.0
Не говори никому
Не говори никому
драма, триллер 2006, Франция
7.0
Набережная Орфевр, 36
Набережная Орфевр, 36
драма, криминал 2004, Франция
5.0
Волк с Уолл-стрит
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.0
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
триллер, криминал, детектив 1974, Великобритания
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь
2023, США, ужасы
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Мужчина-зомби решился убрать все тату: такого результата никто не ждал
Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду
Меняют мужчин как перчатки: женщины с этими именами никогда не бывают одиноки
Тест: на кого из британской королевской семьи вы похожи больше всего?
«Проблем хватает»: Чернышев и Заворотнюк остались один на один с бедой
До 13 августа жизнь будет похожа на американские горки: особенно у этих знаков зодиака
Понятно, почему «Оскар» не дали: эти ляпы в фильме «Троя» возмутительны
Такие разные Тихонов и Сошальский были мужьями одной актрисы: глазам не поверите
Толстая и тонкий: Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде
Известная актриса прошла 7 кругов ада из-за Веры Ворониной: родные звонят и сочувствуют
Скрывала и берегла: как выглядит приемная дочь Веры Васильевой
Клюев бросил сына и пожалел: причина смерти мальчика — большая загадка
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше