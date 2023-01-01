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Встречное расследование
Встречное расследование, 2007: актеры и роли
Contre-enquête / Counter investigation
Встречное расследование
2007 / Франция
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Встречное расследование, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франк Манкузо
Franck Mancuso
В ролях
Жан Дюжарден
Jean Dujardin
Лоран Люка
Laurent Lucas
Аньес Бланшо
Жак Франц
Жан-Франсуа Гарро
Жан-Пьер Кассель
Jean-Pierre Cassel
Александра Гонсальвес
Клодин Венсан
Каролин Сантини
Мари Гийярд
Габриэль Манкузо
Тьери Боск
Жан-Пьер Жермен
Jean-Pierre Germain
Бенджамин Гийо
Люк Лавандье
Ален Менье
Жан-Пьер Рошет
Арсен Моска
Arsène Mosca
Ролан Тимзит
Хосин Шутри
Николас Зильберг
Мари Эспиноса
Marie Espinosa
Мари Ленуар
Marie Lenoir
Марк Сэмюэл
Патрик Хименес
Patrick Gimenez
Орельен Рекуан
Aurélien Recoing
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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