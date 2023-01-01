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Встречное расследование
Киноафиша Фильмы Встречное расследование Встречное расследование, 2007: актеры и роли
Contre-enquête / Counter investigation Встречное расследование 2007 / Франция
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Встречное расследование, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франк Манкузо Franck Mancuso
В ролях
Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin Лоран Люка Laurent Lucas Аньес Бланшо Жак Франц Жан-Франсуа Гарро Жан-Пьер Кассель Жан-Пьер Кассель Jean-Pierre Cassel Александра Гонсальвес Клодин Венсан Каролин Сантини Мари Гийярд Габриэль Манкузо Тьери Боск Жан-Пьер Жермен Jean-Pierre Germain Бенджамин Гийо Люк Лавандье Ален Менье Жан-Пьер Рошет Арсен Моска Arsène Mosca Ролан Тимзит Хосин Шутри Николас Зильберг Мари Эспиноса Marie Espinosa Мари Ленуар Marie Lenoir Марк Сэмюэл Патрик Хименес Patrick Gimenez Орельен Рекуан Орельен Рекуан Aurélien Recoing
Переводчик
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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