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Встречное расследование
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Contre-enquête / Counter investigation Встречное расследование 2007 / Франция
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Встречное расследование»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Сюжетно фильм близок к сегодняшним Пленницам. Но вот смотрю, рейтинг совсем плоховатый.

Оператор, кстати, снял отличную документалку Малыши и озоновский фильм В доме. Иногда он застревает на дюжарденовых ресницах, долго ими любуется. Красивые ресницы, длинные.

Да и рубашки у Дюжаржена лучше и разнообразнее, чем у Джилленхола в Пленницах.

Отдает глянцем, по-моему. Изящно, аккуратно. Никаких тебе мятых брюк, съехавших набок галстуков, потных физиономий, разговоров на мать-перемать. У них тут даже на рабочих столах порядок.

С другой стороны, кино не тянет жилы из зрителя, не давит на нервы, страдания родителей показаны очень деликатно и в то же время убедительно.

По настоящему грузить фильм начинает ближе к концу, финальный твист такой, что комок в горле долго стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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