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Солдат Джейн
Солдат Джейн, 1997: актеры и роли
G .i. Jane
Солдат Джейн
1997 / США
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Солдат Джейн, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Деми Мур
Demi Moore
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Люсинда Дженни
Lucinda Jenney
Бойд Кестнер
Boyd Kestner
Эйнджел Дэвид
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Дэвид Уоршофски
David Warshofsky
Дэниэл Фон Барген
Daniel von Bargen
Кевин Гэйдж
Kevin Gage
Джош Хопкинс
Josh Hopkins
Джим Кэвизел
Дэвид Вадим
Грегг Белло
Gregg Bello
Стивен Рэмси
Джейсон Бех
Jason Beghe
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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