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Огни святого Эльма
Огни святого Эльма, 1985: актеры и роли
St. Elmo's Fire
Огни святого Эльма
1985 / США
8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Огни святого Эльма, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Эмилио Эстевес
Emilio Estevez
Эндрю МакКарти
Andrew McCarthy
Деми Мур
Demi Moore
Джадд Нелсон
Роб Лоу
Rob Lowe
Энди МакДауэлл
Andie MacDowell
Элли Шиди
Ally Sheedy
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