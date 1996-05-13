Тромео и Джульетта, 1996

Пока Шекспир был жив, аристократы тешили себя утонченной фигней, а простые плебеи за гроши внимали его гениальным пьесам. Попытки оторвать Вильяма от толпы не прекращаются уже 400 лет — гениальное должно быть дорогим и труднодоступным.



Но все эти потуги бессильны: Шекспир — неоспоримое доказательство глубины и мощи мусорной культуры (трэша): он ставил свои пьесы на гроши, сюжеты передирал у других, углубляя воздействие за счет секса и насилия (догадался сделать Джульетту малолеткой, чего не было у его предшественников Банделло и Брука). Он не заботился о декорациях, костюмах, качестве игры и комфорте зрителей.