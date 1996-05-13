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Тромео и Джульетта
Киноафиша Фильмы Тромео и Джульетта
Tromeo and Juliet

Тромео и Джульетта, 1996

1996 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Пока Шекспир был жив, аристократы тешили себя утонченной фигней, а простые плебеи за гроши внимали его гениальным пьесам. Попытки оторвать Вильяма от толпы не прекращаются уже 400 лет — гениальное должно быть дорогим и труднодоступным.

Но все эти потуги бессильны: Шекспир — неоспоримое доказательство глубины и мощи мусорной культуры (трэша): он ставил свои пьесы на гроши, сюжеты передирал у других, углубляя воздействие за счет секса и насилия (догадался сделать Джульетту малолеткой, чего не было у его предшественников Банделло и Брука). Он не заботился о декорациях, костюмах, качестве игры и комфорте зрителей.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 13 мая 1996
Возраст 18+
Режиссер
Ллойд Кауфман
Ллойд Кауфман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тромео и Джульетта 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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14 января 2022 18:28
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