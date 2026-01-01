Скоро в прокате «Дом, который построил Джек»
6.8
Флирт

, 1991
Flirting
Австралия / драма / 18+
В ролях

Ноа Тейлор
Тэнди Ньютон
Николь Кидман
Bartholomew Rose
Felix Nobis
Josh Picker
Режиссер Джон Дайган
Сценарист Джон Дайган
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 20 марта 1991
Дата выхода
20 марта 1991 Австралия
30 ноября 1994 Аргентина
25 октября 1991 Великобритания
21 августа 2003 Дания
14 ноября 1992 США
2 июля 1993 Япония
MPAA R
Сборы в мире $2 415 396
Производство Kennedy Miller Productions
Другие названия
Flirting, Flirt, La primera experiencia, Флирт, A Idade das Emoções, Den första kärleken, Flertando: Aprendendo a Viver, Flirting - Spiel mit der Liebe, Flört, Randka na przerwie, Un romance en blanco y negro, ニコール・キッドマンの恋愛天国, 情挑玉女心

Рейтинг фильма

7.1 IMDb

Цитаты

Danny Embling Я не думаю, что судьба — это существо или дама... как некоторые говорят. Это поток событий, который уносит нас с собой. Но я не фаталист, потому что верю, что можно плыть против течения... и иногда схватить стрелки часов... и украсть несколько драгоценных минут. Если не сделать этого... тебя просто крутят по кругу. Не успеешь оглянуться — волшебные возможности упущены. И на всю жизнь это остаётся в той части разума... что мечтает о лучших мечтах... дразня и искушая тебя тем, что могло бы быть.

