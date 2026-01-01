Danny Embling Я не думаю, что судьба — это существо или дама... как некоторые говорят. Это поток событий, который уносит нас с собой. Но я не фаталист, потому что верю, что можно плыть против течения... и иногда схватить стрелки часов... и украсть несколько драгоценных минут. Если не сделать этого... тебя просто крутят по кругу. Не успеешь оглянуться — волшебные возможности упущены. И на всю жизнь это остаётся в той части разума... что мечтает о лучших мечтах... дразня и искушая тебя тем, что могло бы быть.