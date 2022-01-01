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Там меня нет
Там меня нет, 2007: актеры и роли
I'm Not There
Там меня нет
2007 / США / Германия
7.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Там меня нет, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс
Todd Haynes
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Ричард Гир
Richard Gere
Хит Леджер
Heath Ledger
Джулианна Мур
Julianne Moore
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Мишель Уильямс
Michelle Williams
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