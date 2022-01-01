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Там меня нет Там меня нет
Киноафиша Фильмы Там меня нет Там меня нет, 2007: актеры и роли
I'm Not There Там меня нет 2007 / США / Германия
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Там меня нет, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс Тодд Хейнс Todd Haynes
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams
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