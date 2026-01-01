Меню
Киноафиша Фильмы Там меня нет Награды и номинации фильма Там меня нет

Награды и номинации фильма Там меня нет 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Лучшая актриса
Победитель
Best Film
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Квир-лев
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
