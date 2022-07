1 All Along the Watchtower Эдди Веддер, The Million Dollar Bashers / Bob Dylan 4:29

2 I'm Not There Sonic Youth / Bob Dylan 4:52

3 Goin' to Acapulco Jim James, Calexico / Bob Dylan 4:59

4 Tombstone Blues Richie Havens / Bob Dylan 5:28

5 Ballad of a Thin Man Stephen Malkmus & The Jicks, The Million Dollar Bashers / Bob Dylan 6:50

6 Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again Cat Power / Bob Dylan 6:53

7 Pressing On John Doe / Bob Dylan 5:54

8 Fourth Time Around Yo La Tengo / Bob Dylan 5:08

9 Dark Eyes Iron & Wine, Calexico / Bob Dylan 4:29

10 Highway 61 Revisited Karen O, The Million Dollar Bashers / Bob Dylan 3:55

11 One More Cup of Coffee Roger McGuinn, Calexico / Bob Dylan 4:31

12 The Lonesome Death of Hattie Carroll Mason Jennings / Bob Dylan 5:13

13 Billy 1 Los Lobos / Bob Dylan 4:03

14 Simple Twist of Fate Jeff Tweedy / Bob Dylan 3:43

15 Man in the Long Black Coat Марк Ланеган / Bob Dylan 3:34

16 Señor (Tales of Yankee Power) Willie Nelson, Calexico / Bob Dylan 5:17

17 As I Went out One Morning Mira Billotte / Bob Dylan 2:54

18 Can't Leave Her Behind Stephen Malkmus & The Jicks, Lee Ranaldo / Bob Dylan 1:55

19 Ring Them Bells Sufjan Stevens / Bob Dylan 6:20

20 Just Like a Woman Шарлотта Генсбур, Calexico / Bob Dylan 4:15

21 Mama You've Been On My Mind / A Fraction of Last Thoughts on Woody Guthrie Jack Johnson / Bob Dylan 4:22

22 I Wanna Be Your Lover Yo La Tengo / Bob Dylan 3:57

23 You Ain't Goin' Nowhere Глен Хансард, Marketa Irglová / Bob Dylan 3:05

24 Can You Please Crawl Out Your Window? The Hold Steady / Bob Dylan 3:51

25 Just Like Tom Thumb's Blues Ramblin' Jack Elliott / Bob Dylan 6:54

26 The Wicked Messenger The Black Keys / Bob Dylan 3:58

27 Cold Irons Bound Tom Verlaine, The Million Dollar Bashers / Bob Dylan 7:34

28 The Times They Are A-Changin' Mason Jennings / Bob Dylan 3:37

29 Maggie's Farm Stephen Malkmus & The Jicks, The Million Dollar Bashers / Bob Dylan 5:27

30 When the Ship Comes In Marcus Carl Franklin / Bob Dylan 3:30

31 Moonshiner Bob Forrest / Bob Dylan 4:56

32 I Dreamed I Saw St. Augustine John Doe / Bob Dylan 3:13

33 Knockin' On Heaven's Door Antony & The Johnsons / Bob Dylan 4:12

34 I'm Not There Bob Dylan 5:13

35 Main Title Theme (Billy) Calexico / Bob Dylan 3:02

36 One Too Many Mornings Joe Henry / Bob Dylan 3:29