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Сладкий ноябрь
Отзывы о фильме «Сладкий ноябрь»
Sweet November
Сладкий ноябрь
2001 / США
7.7
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
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Ekaterina Koldaeva
23 мая 2017, 14:54
Оценка
Очень трогательный и неописуемо грустный фильм о жизни, о цели, которую ты ставишь перед собой, о твоих мечтах и чувствах.
У парня было всё как он считал, у него была работа, деньги, секс. Но однажды он встретил девушку, которая помогла ему понять, что на самом деле у него ничего нет. Девушку, которая дала ему почувствовать вкус жизни, а вместе с этим и сама поняла что самое главное в жизни. Настолько чувственные отношения между ними, что начинаешь задумываться, начинаешь мечтать. Смотришь на человека и понимаешь как он оживает, как преображается на глазах.
Немного расстроил конец. Как сказала моя мама, должно закончиться всё это не так. Да, закончилась грустно, но в этом и смысл этого фильма, показать насколько бывает хорошо и насколько плохо, насколько безмятежно и насколько волнительно.
Фильм каждого из нас чему-то научит.
23 мая 2017, 14:54
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У парня было всё как он считал, у него была работа, деньги, секс. Но однажды он встретил девушку, которая помогла ему понять, что на самом деле у него ничего нет. Девушку, которая дала ему почувствовать вкус жизни, а вместе с этим и сама поняла что самое главное в жизни. Настолько чувственные отношения между ними, что начинаешь задумываться, начинаешь мечтать. Смотришь на человека и понимаешь как он оживает, как преображается на глазах.
Немного расстроил конец. Как сказала моя мама, должно закончиться всё это не так. Да, закончилась грустно, но в этом и смысл этого фильма, показать насколько бывает хорошо и насколько плохо, насколько безмятежно и насколько волнительно.
Фильм каждого из нас чему-то научит.
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