Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Черный Ястреб
Черный Ястреб, 2001: актеры и роли
Black Hawk Down
Черный Ястреб
2001 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Черный Ястреб, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Эрик Бана
Eric Bana
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Сэм Шепард
Sam Shepard
Ивэн Бремнер
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Чарли Хофхеймер
Том Харди
Tom Hardy
Том Гири
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Джереми Пивен
Jeremy Piven
Орландо Блум
Orlando Bloom
Ким Коутс
Kim Coates
Рон Элдард
Ron Eldard
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Тай Буррелл
Ty Burrell
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Написать отзыв
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Написать отзыв
2022, Канада, фантастика
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян