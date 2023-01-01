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Черный Ястреб Черный Ястреб
Киноафиша Фильмы Черный Ястреб Черный Ястреб, 2001: актеры и роли
Black Hawk Down Черный Ястреб 2001 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Черный Ястреб, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Джош Хартнетт Джош Хартнетт Josh Hartnett Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Том Сайзмор Том Сайзмор Tom Sizemore Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Ивэн Бремнер Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Чарли Хофхеймер Том Харди Том Харди Tom Hardy Том Гири Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Джереми Пивен Джереми Пивен Jeremy Piven Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Ким Коутс Ким Коутс Kim Coates Рон Элдард Рон Элдард Ron Eldard Йоан Гриффит Йоан Гриффит Ioan Gruffudd Хью Дэнси Хью Дэнси Hugh Dancy Тай Буррелл Тай Буррелл Ty Burrell
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