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Интервенция Интервенция
Киноафиша Фильмы Интервенция Интервенция, 1967: актеры и роли
Интервенция 1967 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Интервенция, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Полока Геннадий Полока
В ролях
Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Vladimir Vysotsky Сергей Юрский Сергей Юрский Валерий Золотухин Валерий Золотухин Ефим Копелян Ефим Копелян Марлен Хуциев Марлен Хуциев Ольга Аросева Ольга Аросева Борис Сичкин Владимир Татосов Гелена Ивлиева Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft
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