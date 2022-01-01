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Интервенция
Интервенция, 1967: актеры и роли
Интервенция
1967 / СССР
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Интервенция, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Полока
В ролях
Владимир Высоцкий
Vladimir Vysotsky
Сергей Юрский
Валерий Золотухин
Ефим Копелян
Марлен Хуциев
Ольга Аросева
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