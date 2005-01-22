Однажды ты придешь к тому с чего начинал...

Бытие потерянного молодого человека, находящегося в поисках своего пути. Фильм насыщен образами жителей маленького города, живущего своей особенной жизнью, порой печальной, смешной и правдивой.

Молодой парень по имени Джим (Кэйси Аффлек) пытается жить самостоятельно в Нью-Йорке, но когда ему это не удается, возвращается в Индиану к родителям. Он начинает работать на семейной фабрике сладостей и обнаруживает, что его родной дядюшка использует предприятие как прикрытие для торговли наркотиками. В это время брат Джимми в очередной раз предпринимает неудачную попытку самоубийства, и пока тот лежит в больнице, Джимми тренирует за него местную детскую баскетбольную команду — возможно худшую в мире. Отношения с родителями у Джимми никак не налаживаются, но от семейного кризиса и депрессии его спасает местная медсестра Аника (Лив Тайлер), которая в лице своего нового знакомого видит подходящего отца для своего сына...