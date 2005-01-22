Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одинокий Джим
Постер фильма Одинокий Джим
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Одинокий Джим

Одинокий Джим

Lonesome Jim 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

участник официальной программы МКФ в Карловых Варах 2005; участник официальной конкурсной программы Сандэнс-фестиваля 2005; участник Flanders International Film Festival 2005

Однажды ты придешь к тому с чего начинал...
Бытие потерянного молодого человека, находящегося в поисках своего пути. Фильм насыщен образами жителей маленького города, живущего своей особенной жизнью, порой печальной, смешной и правдивой.
Молодой парень по имени Джим (Кэйси Аффлек) пытается жить самостоятельно в Нью-Йорке, но когда ему это не удается, возвращается в Индиану к родителям. Он начинает работать на семейной фабрике сладостей и обнаруживает, что его родной дядюшка использует предприятие как прикрытие для торговли наркотиками. В это время брат Джимми в очередной раз предпринимает неудачную попытку самоубийства, и пока тот лежит в больнице, Джимми тренирует за него местную детскую баскетбольную команду — возможно худшую в мире. Отношения с родителями у Джимми никак не налаживаются, но от семейного кризиса и депрессии его спасает местная медсестра Аника (Лив Тайлер), которая в лице своего нового знакомого видит подходящего отца для своего сына...

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 22 января 2005
Дата выхода
22 января 2005 Россия 16+
22 января 2005 Казахстан
16 ноября 2005 США
22 января 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $500 000
Сборы в мире $182 378
Производство InDigEnt (Independent Digital Entertainment), Plum Pictures
Другие названия
Lonesome Jim, Conociendo a Jim, Facér Jimmy, Jim, el solitario, Lonesome Jim - Manche Leute sollten keine Eltern sein, Lonesome Jim., O monahikos Jim, O Solitário Jim, Samotny Jim, Одинокий Джим, リターン・トゥー・マイ・ラヴ, 孤獨的吉姆
Режиссер
Стив Бушеми
Стив Бушеми
В ролях
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Сеймур Кэссел
Майкл Бушеми
Майкл Бушеми
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Одинокий Джим
Интервью 6.6
Интервью (2007)
Друзья навсегда 7.2
Друзья навсегда (2019)
Свет моей жизни 6.6
Свет моей жизни (2018)
В бегах 6.4
В бегах (2013)
Мамаша 4.7
Мамаша (2008)
Он тебя не отпустит 5.1
Он тебя не отпустит (2021)
Убийца внутри меня 6.5
Убийца внутри меня (2010)
Мой папа – псих 6.6
Мой папа – псих (2007)
Джерри 6.2
Джерри (2002)
Истина в вине 7.1
Истина в вине (1996)
Онегин 7.4
Онегин (1998)
Мир грядущий 6.5
Мир грядущий (2020)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше