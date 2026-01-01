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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Майкл Бушеми
Michael Buscemi
Киноафиша
Персоны
Майкл Бушеми
Майкл Бушеми
Michael Buscemi
Дата рождения
13 февраля 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Майкла Бушеми
Родился 13 февраля 1960 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
7.2
Черный клановец
(2018)
7.0
Истина в вине
(1996)
6.6
Одинокий Джим
(2005)
Фильмография Майкла Бушеми
5.8
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
5.6
Затмение
Blackout
ужасы
2023, США
7.2
Черный клановец
BlacKkKlansman
триллер, драма, криминал, биография
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Перерыв на бездумье
Time Out of Mind
драма
2014, США
6.2
Девушка, которая придумала поцелуи
The Girl Who Invented Kissing
драма, мелодрама
2014, США
6.6
Интервью
Interview
драма
2007, США
6.6
Одинокий Джим
Lonesome Jim
комедия, драма
2005, США
7
Истина в вине
Trees Lounge
комедия, драма
1996, США
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