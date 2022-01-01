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Майкл Бушеми
Майкл Бушеми
Michael Buscemi
О персоне
Фильмография
Майкл Бушеми
Michael Buscemi
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Дата рождения
13 февраля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкла Бушеми
Родился 13 февраля 1960 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкла Бушеми
Черный клановец
триллер, драма, криминал, биография
2018, США
6.0
Интервью
драма
2007, США
6.0
Одинокий Джим
комедия, драма
2005, США
6.0
Болотистая река
драма
1994, США
6.0
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