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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нильс Мюллер
Niels Mueller
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Персоны
Нильс Мюллер
Нильс Мюллер
Niels Mueller
Дата рождения
17 мая 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.1
Код 100
(2015)
6.1
Ловелас
(2002)
5.7
Убить президента
(2004)
Фильмография Нильс Мюллер
7.1
Код 100
криминал, триллер
2015, Швеция/Германия
5.7
Убить президента
The Assassination of Richard Nixon
драма
2004, Мексика / США
6.1
Ловелас
Tadpole
мелодрама, драма, комедия
2002, США
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