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Poster of The Assassination of Richard Nixon
5.7
Kinoafisha Films The Assassination of Richard Nixon
5.7

The Assassination of Richard Nixon

, 2004
The Assassination of Richard Nixon
Mexico, USA / Drama / 18+
Poster of The Assassination of Richard Nixon
5.7

Cast

Sean Penn
Sean Penn
Samuel J. Bicke
Naomi Watts
Naomi Watts
Marie Andersen Bicke
Don Cheadle
Don Cheadle
Bonny Simmons
Jack Thompson
Jack Thompson
Jack Jones
Michael Wincott
Michael Wincott
Julius Bicke
April Grace
April Grace
Mae Simmons
Lily Knight
Receptionist
Mykelti Williamson
Mykelti Williamson
Harold Mann
Brad William Henke
Martin Jones
Nick Searcy
Nick Searcy
Tom Ford
Director Niels Mueller
Writer Kevin Kennedy, Niels Mueller
Composer Steven M. Stern
Cast and Crew

Film details

Country Mexico / USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
World premiere 17 May 2004
Release date
21 July 2005 Russia Фильм Аккорд
21 July 2005 Belarus
6 July 2006 Germany
8 April 2005 Great Britain
25 February 2005 Italy
21 July 2005 Kazakhstan
17 May 2004 USA
21 July 2005 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $4,426,087
Production Anhelo Productions, Appian Way, Esperanto Filmoj
Also known as
The Assassination of Richard Nixon, L'assassinat de Richard Nixon, A Richard Nixon-merénylet, Asasinarea lui Richard Nixon, Assassination of Richard Nixon, Atentaat Richard Nixonile, Attentat auf Richard Nixon, Attentat på Nixon, Attentatet mot Richard Nixon, Días de furia, El asesinato de Richard Nixon, I dolofonia tou Richard Nixon, O Assassinato de um Presidente, O Assassínio de Richard Nixon, Pasikesinimas i Ričardą Niksoną, Ričarda Niksona slepkavība, Richard Nixon'a Suikast, Richard Nixonin salamurha, The Assassination, The Assassination of L.B.J., Ubistvo Ričarda Niksona, Zabić prezydenta, Η δολοφονία του Ρίτσαρντ Νίξον, Атентатът срещу Ричард Никсън, Замах на Річарда Ніксона, Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона, リチャード・ニクソン暗殺を企てた男, 刺殺尼克森, O Assassinato de Richard Nixon, Покушението над Ричард Никсън

Film rating

5.7
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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Updated 21 December 2023
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