ProductionAnhelo Productions, Appian Way, Esperanto Filmoj
Also known as
The Assassination of Richard Nixon, L'assassinat de Richard Nixon, A Richard Nixon-merénylet, Asasinarea lui Richard Nixon, Assassination of Richard Nixon, Atentaat Richard Nixonile, Attentat auf Richard Nixon, Attentat på Nixon, Attentatet mot Richard Nixon, Días de furia, El asesinato de Richard Nixon, I dolofonia tou Richard Nixon, O Assassinato de um Presidente, O Assassínio de Richard Nixon, Pasikesinimas i Ričardą Niksoną, Ričarda Niksona slepkavība, Richard Nixon'a Suikast, Richard Nixonin salamurha, The Assassination, The Assassination of L.B.J., Ubistvo Ričarda Niksona, Zabić prezydenta, Η δολοφονία του Ρίτσαρντ Νίξον, Атентатът срещу Ричард Никсън, Замах на Річарда Ніксона, Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона, リチャード・ニクソン暗殺を企てた男, 刺殺尼克森, O Assassinato de Richard Nixon, Покушението над Ричард Никсън