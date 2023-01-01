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Убить президента
Убить президента, 2004: актеры и роли
The Assassination of Richard Nixon
Убить президента
2004 / Мексика / США
4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Убить президента, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нильс Мюллер
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Дон Чидл
Don Cheadle
Джек Томпсон
Jack Thompson
Брэд Хенке
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
Эйприл Грэйс
Лили Найт
Lily Knight
Майкелти Уильямсон
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