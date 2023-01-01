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Убить президента
Киноафиша Фильмы Убить президента Убить президента, 2004: актеры и роли
The Assassination of Richard Nixon Убить президента 2004 / Мексика / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Убить президента, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нильс Мюллер
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Джек Томпсон Джек Томпсон Jack Thompson Брэд Хенке Майкл Уинкотт Майкл Уинкотт Michael Wincott Эйприл Грэйс Лили Найт Lily Knight Майкелти Уильямсон Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson
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