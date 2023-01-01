Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Интимный дневник Интимный дневник
Киноафиша Фильмы Интимный дневник Интимный дневник, 1996: актеры и роли
The Pillow Book Интимный дневник 1996 / Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Интимный дневник, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Вивиан У Вивиан У Vivian Wu Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Жан-Луи Трентиньян Жан-Луи Трентиньян Jean-Louis Trintignant Барбара Лотт Barbara Lott Ютака Хонда Yutaka Honda Кен Митсуиси Джуди Онгг Judy Ongg Хидеко Йосида Йоси Оида Кен Огата Ken Ogata
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше