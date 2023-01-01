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Интимный дневник
Интимный дневник, 1996: актеры и роли
The Pillow Book
Интимный дневник
1996 / Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
4.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Интимный дневник, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй
Peter Greenaway
В ролях
Вивиан У
Vivian Wu
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Жан-Луи Трентиньян
Jean-Louis Trintignant
Барбара Лотт
Barbara Lott
Ютака Хонда
Yutaka Honda
Кен Митсуиси
Джуди Онгг
Judy Ongg
Хидеко Йосида
Йоси Оида
Кен Огата
Ken Ogata
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