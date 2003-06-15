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Постер фильма Золотоискатели
4.1
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4.1

Золотоискатели

, 2003
National Lampoon's Gold Diggers
США / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Золотоискатели
4.1

О фильме

Кол и Ленни, пара неудачников, мечтают о хорошей жизни, которая включает в себя по их понятиям: много денег, крутые вечеринки, быстрые машины и красивых женщин. После двух неудавшихся ограблений друзья женятся на сестрах, которые гораздо старше их и отправляются искать золото. В итоге "взрывоопасная четверка" добивается своего, но самое главное для них уже не золото и деньги, а приключения, азарт и любовь! Комедия о двух ребятах, которые сделают все что угодно, чтобы быть на вершине мира!

В ролях

Уилл Фридл
Calvin Menhoffer
Крис Оуэн
Крис Оуэн
Leonard Smallwood
Луиз Лэссер
Doris Mundt
Рене Тэйлор
Рене Тэйлор
Betty Mundt
Руди Де Люка
Uncle Walt
Акира Лэйн
Никки Зиринг
Charlene
Джек Онг
Mr. Woo
J.J. Cole
Minister
Кармен Твилли
Gospel Singer
Гэбриел Болонья
Гэбриел Болонья
Jail Guard
Режиссер Гэри Прайслер
Сценарист Гэри Прайслер, Michael Canale
Композитор Chris Horvath
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 15 июня 2003
Дата выхода
7 июля 2005 Россия Пирамида
7 июля 2005 Беларусь
7 июля 2005 Казахстан
15 июня 2003 США
7 июля 2005 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $829 140
Производство Delfino Entertainment, National Lampoon, Voyage Entertainment
Другие названия
Lady Killers, Gold Diggers, National Lampoon's Gold Diggers, Add a lóvét, öreganyám!, Los chicos de oro, Mummonkaatajat, National Lampoon's Lady Killers, National Lampoon's: Caçadores de Fortunas, Os Pilantras, Золотоискатели, Золотошукачі

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020
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