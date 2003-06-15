Кол и Ленни, пара неудачников, мечтают о хорошей жизни, которая включает в себя по их понятиям: много денег, крутые вечеринки, быстрые машины и красивых женщин. После двух неудавшихся ограблений друзья женятся на сестрах, которые гораздо старше их и отправляются искать золото. В итоге "взрывоопасная четверка" добивается своего, но самое главное для них уже не золото и деньги, а приключения, азарт и любовь! Комедия о двух ребятах, которые сделают все что угодно, чтобы быть на вершине мира!
ПроизводствоDelfino Entertainment, National Lampoon, Voyage Entertainment
Другие названия
Lady Killers, Gold Diggers, National Lampoon's Gold Diggers, Add a lóvét, öreganyám!, Los chicos de oro, Mummonkaatajat, National Lampoon's Lady Killers, National Lampoon's: Caçadores de Fortunas, Os Pilantras, Золотоискатели, Золотошукачі