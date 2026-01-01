Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Акира Лэйн
Akira Lane
Акира Лэйн
Акира Лэйн
Akira Lane
Дата рождения
9 июня 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Наха, Япония
Рост
160 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
4.1
Золотоискатели
(2003)
4.1
Золотоискатели
National Lampoon's Gold Diggers
криминал, комедия
2003, США
