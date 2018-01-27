Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Жарким летом в бельгийско-голландской пограничной деревне восемь подростков играют в игры на раскрепощение. Довольно скоро их любопытство начинает стирать грани между правильным и неправильным. Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 27 января 2018 Возраст 18+ Режиссер Рене Эллер В ролях Полин Кастелейн Эме Клэйс Гайя София Козейн Аксель Деселейр Саломе ван Грюнсвен Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат