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Постер фильма Мы
5.6
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5.6

Мы

, 2018
Wij
Бельгия, Нидерланды / драма / 18+
Постер фильма Мы
5.6

О фильме

Жарким летом в бельгийско-голландской пограничной деревне восемь подростков играют в игры на раскрепощение. Довольно скоро их любопытство начинает стирать грани между правильным и неправильным.

В ролях

Полин Кастелейн
Liesl
Эме Клэйс
Thomas
Гайя София Козейн
Sarah
Аксель Деселейр
Саломе ван Грюнсвен
Femke
Лаура Дросопулос
Ena
Фризо ван дер Верф
Jens
Лизелот Сиддики
Loesje
Барбара Сарафьян
Барбара Сарафьян
Теймен Говартс
Simon
Maxime Jacobs
Ruth
Folkert Verdoorn
Karl
Режиссер Рене Эллер
Сценарист Рене Эллер, Элвис Питерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 6 ноября 2018
Премьера в мире 27 января 2018
Дата выхода
16 мая 2019 Германия 18
12 июля 2018 Нидерланды 16
11 июля 2019 Южная Корея
Производство Pragma Pictures, New Amsterdam Film Company, A Team Productions
Другие названия
Wij, We, Biz, Chúng Ta, Meie, Mi, My, Wĳ: A Summer Odyssey in Four Parts, Wir: Der Sommer als wir unsere Röcke hoben, Εμείς, Мы, 위!, インモラル・ゲーム　淫らな遊戯, 去他X的放蕩青春, 我们, 放荡青春, WIR - der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr, Wir, My!

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 13 ноября 2022

Отзывы о фильме

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