ПроизводствоPragma Pictures, New Amsterdam Film Company, A Team Productions
Другие названия
Wij, We, Biz, Chúng Ta, Meie, Mi, My, Wĳ: A Summer Odyssey in Four Parts, Wir: Der Sommer als wir unsere Röcke hoben, Εμείς, Мы, 위!, インモラル・ゲーム 淫らな遊戯, 去他X的放蕩青春, 我们, 放荡青春, WIR - der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr, Wir, My!
Рейтинг фильма
5.6
Оцените10 голосов
5.6IMDb
Обновлено 13 ноября 2022
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