Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Битва в Сиэттле Битва в Сиэттле
Киноафиша Фильмы Битва в Сиэттле Битва в Сиэттле, 2007: актеры и роли
Battle in Seattle Битва в Сиэттле 2007 / США
6.5 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Битва в Сиэттле, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Таунсенд Стюарт Таунсенд Stuart Townsend
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Андре Бенджамин Андре Бенджамин André Benjamin Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen Мартин Хендерсон Мартин Хендерсон Martin Henderson Раде Сербеджиа
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши