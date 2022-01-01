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Артистка Артистка
Киноафиша Фильмы Артистка Артистка, 2007: актеры и роли
Артистка 2007 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Артистка, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Станислав Говорухин Станислав Говорухин
В ролях
Мария Аронова Мария Аронова Mariya Aronova Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Виктор Степанов Виктор Степанов Александр Абдулов Александр Абдулов Евгения Добровольская Евгения Добровольская Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov
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