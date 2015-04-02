Наша рецензия

Пока перебравший своих любимых витаминов Андрей Сергеевич Кончаловский – как эдакий дядя Ваня, выпавший из дворянского гнезда, – катит сваренные из желчи и змеиного яда гламурские волны на глянцевый дом дураков, его коллега Станислав Сергеевич Говорухин снимает жалостливо-умильное кино про чрезвычайно милых и приятных людей, у которых на самом деле только одна беда: вымерли они еще лет десять-пятнадцать назад. Эльдар Рязанов в высшей степени убедительно отпел эту благородную формацию в 1991-м в…