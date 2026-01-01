Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Волшебная страна
Награды и номинации фильма Волшебная страна
Награды и номинации фильма Волшебная страна 2004
Оскар 2005
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Laterna Magica Prize
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2005
Breakthrough Male
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
