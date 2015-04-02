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Волшебная страна Волшебная страна
Киноафиша Фильмы Волшебная страна Отзывы о фильме «Волшебная страна»
Finding Neverland Волшебная страна 2004 / Великобритания / США
7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Волшебная страна»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Принято считать, что сказка сэра Джеймса Мэтью Бэрри про Питера Пэна – о летающих мальчиках и волшебных приключениях. Собственно, так оно и есть, с этим никто не спорит, но прежде всего сказка про Питера Пэна – о вечном поединке человека и смерти. Дети уходят/улетают в волшебную страну (Neverland – Небыляндию), чтобы никогда не взрослеть и не стареть, то есть чтобы отменить время, ибо время – главный оруженосец и глашатай смерти. Победивший время – не умирает. И только тикающие часы во чреве…

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Мира 2 апреля 2015, 12:51
фильм не понравился, нудный очень



поэтому когда узнала, что номинируется на оскар (лучш фильм), то не удивилась...у них это принято, чем хуже фильм, тем больше оскаров

удивил Депп.....уж не знаю как и где его так утянули, но выглядит лет на 15 моложе
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
стоит сходить ... ради Деппа...!!!!! честно говоря... ни как не могу понять в чем прелесть актерской игры Кейт... может кто подскажет...??????????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Саша 2 апреля 2015, 12:51
Блин. Хоть кто-нить на этот фильм ходил? А то море обсуждения - а смысла ноль. РАССКАЖИТЕ КАК ВАМ ФИЛЬМ!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
✊✊✊ Must see!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
Та лажа, что вышла в прошлом году под названием "Питер Пен" с этим фильмом ни в какое сравнение не идет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
Юмора я там не заметил вообще. На мой взгляд это был просто очередной фильм для детей, причем не самый удачный. Иначе чем еще можно было объяснить, что на сеансе 80% зрителей были до 10 лет, которые постоянно хихикали над абсолютно плоскими и наивными шутками.

"Волшебная страна" же гораздо глубже погружает нас в волшебный мир, дает почувствовать, что это такое, оторваться от действительности и заглянуть туда, куда взрослым дороги нет. Фильм "Крюк" в какой-то стапени тоже выполнил свою задачу.

А вот "Питер Пен" - обычная экранизация книги, весьма посредственная.

И претензий к автору книги у меня нет, книгу я в детстве очень любил. И фильм "Волшебная страна" позволил мне вспомнить свои десткие ощущения, снова переместиться в своем воображении в Neverland.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Я 2 апреля 2015, 12:51
Вдогонку про Питера Пена.

Разве тётушка, рассуждающая о том, что писать приключенческие книги есть занятие несерьёзное, а сама втихаря читающая книгу, на которой большими буквами написано "ВОЙНА МИРОВ" (Уэлс я полагаю) не показалась забавной?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zlata 2 апреля 2015, 12:51
А я недавно посмотрела Авиатора, а потом сразу Волшебную страну (я конечно понимаю что нельзя сравнивать эти фильмы - слишком разные)но Леонардо Дикаприо по сравнению с Джони Деппом просто не умеет играть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Примула 2 апреля 2015, 12:51
Мне оч понравился фильм, да еще и зал так дружно рыдал✊, музыка оч порадовала тем,какая она потрясающая,подходящая эпохе,так сказать. Не понимаю,почему на сайте рейтинг такой низкий
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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