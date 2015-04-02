Принято считать, что сказка сэра Джеймса Мэтью Бэрри про Питера Пэна – о летающих мальчиках и волшебных приключениях. Собственно, так оно и есть, с этим никто не спорит, но прежде всего сказка про Питера Пэна – о вечном поединке человека и смерти. Дети уходят/улетают в волшебную страну (Neverland – Небыляндию), чтобы никогда не взрослеть и не стареть, то есть чтобы отменить время, ибо время – главный оруженосец и глашатай смерти. Победивший время – не умирает. И только тикающие часы во чреве…
поэтому когда узнала, что номинируется на оскар (лучш фильм), то не удивилась...у них это принято, чем хуже фильм, тем больше оскаров
удивил Депп.....уж не знаю как и где его так утянули, но выглядит лет на 15 моложе
"Волшебная страна" же гораздо глубже погружает нас в волшебный мир, дает почувствовать, что это такое, оторваться от действительности и заглянуть туда, куда взрослым дороги нет. Фильм "Крюк" в какой-то стапени тоже выполнил свою задачу.
А вот "Питер Пен" - обычная экранизация книги, весьма посредственная.
И претензий к автору книги у меня нет, книгу я в детстве очень любил. И фильм "Волшебная страна" позволил мне вспомнить свои десткие ощущения, снова переместиться в своем воображении в Neverland.
Разве тётушка, рассуждающая о том, что писать приключенческие книги есть занятие несерьёзное, а сама втихаря читающая книгу, на которой большими буквами написано "ВОЙНА МИРОВ" (Уэлс я полагаю) не показалась забавной?
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