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Владимир Федоров
Владимир Федоров Vladimir Fyodorov
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Владимир Федоров

Vladimir Fyodorov

Дата рождения
19 февраля 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
18 мая 2021
Место рождения
Москва, Россия

Биография Владимир Федоров

Владимир Фёдоров был советским и российским актёром и физиком-ядерщиком. Он стал известен благодаря своим ролям героев-карликов и особенно роли Черномора в фильме-сказке "Руслан и Людмила". В 32-летнем возрасте он впервые появился на экране, когда режиссёр Александр Птушко пригласил его сыграть злодея Черномора. Благодаря своему невысокому росту в 130 см, он часто снимался в ролях карликов. Одна из самых известных его работ - это Черномор и злодей Туранчокс в фильме "Через тернии к звёздам" Ричарда Викторова (1980).

В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров начал выступать на профессиональной сцене и играл в спектаклях Евгений Вахтангова. Он был ярким и характерным актёром с особым внешним обликом. Он исполнял роли как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года он был актёром театра "У Никитских ворот", а с 2004 года он также играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997-1998 годах он работал соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре "Золотая лихорадка".

В 2016 году у Владимира Фёдорова случился инсульт. Он скончался 18 мая 2021 года в Москве на 83-м году жизни.

Популярные фильмы

После дождичка, в четверг 7.5
После дождичка, в четверг (1985)
Раз, два - горе не беда 7.4
Раз, два - горе не беда (1988)
Руслан и Людмила 7.1
Руслан и Людмила (1972)

Фильмография Владимир Федоров

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 5 Сериалы 1 Актер 5 Сценарист 1
Однажды в России
Однажды в России
телешоу 2014, Россия
Раз, два - горе не беда 7.4
Раз, два - горе не беда
сказка, семейный 1988, СССР
После дождичка, в четверг 7.5
После дождичка, в четверг
семейный 1985, СССР
Через тернии к звездам 6.5
Через тернии к звездам
приключения, драма, фантастика 1980, СССР
Дикая охота короля Стаха 6.7
Дикая охота короля Стаха
драма, триллер, мистика 1973, СССР
Руслан и Людмила 7.1
Руслан и Людмила
фэнтези 1972, СССР
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