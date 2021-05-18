Владимир Федоров

Владимир Фёдоров был советским и российским актёром и физиком-ядерщиком. Он стал известен благодаря своим ролям героев-карликов и особенно роли Черномора в фильме-сказке "Руслан и Людмила". В 32-летнем возрасте он впервые появился на экране, когда режиссёр Александр Птушко пригласил его сыграть злодея Черномора. Благодаря своему невысокому росту в 130 см, он часто снимался в ролях карликов. Одна из самых известных его работ - это Черномор и злодей Туранчокс в фильме "Через тернии к звёздам" Ричарда Викторова (1980).

В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров начал выступать на профессиональной сцене и играл в спектаклях Евгений Вахтангова. Он был ярким и характерным актёром с особым внешним обликом. Он исполнял роли как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года он был актёром театра "У Никитских ворот", а с 2004 года он также играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997-1998 годах он работал соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре "Золотая лихорадка".

В 2016 году у Владимира Фёдорова случился инсульт. Он скончался 18 мая 2021 года в Москве на 83-м году жизни.