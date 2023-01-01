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Тристрам Шенди: история петушка и бычка
Тристрам Шенди: история петушка и бычка, 2005: актеры и роли
Tristram Shandy: A Cock and Bull Story
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
2005 / Великобритания
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Тристрам Шенди: история петушка и бычка, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Уинтерботтом
Michael Winterbottom
В ролях
Стив Куган
Steve Coogan
Роб Брайдон
Rob Brydon
Кили Хоуз
Keeley Hawes
Ширли Хенденсон
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Стивен Фрай
Stephen Fry
Иэн Харт
Ian Hart
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Джеймс Флит
James Fleet
Наоми Харрис
Naomie Harris
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Стивен Родрик
Stephen Rodrick
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Марк Уильямс
Mark Williams
Дэвид Уоллиамс
David Walliams
Киран О`Брайэн
Дилан Морган
Dylan Morgan
Маргарет О’Брайэн
Margaret O'Brien
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