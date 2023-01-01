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Тристрам Шенди: история петушка и бычка Тристрам Шенди: история петушка и бычка
Киноафиша Фильмы Тристрам Шенди: история петушка и бычка Тристрам Шенди: история петушка и бычка, 2005: актеры и роли
Tristram Shandy: A Cock and Bull Story Тристрам Шенди: история петушка и бычка 2005 / Великобритания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Тристрам Шенди: история петушка и бычка, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Уинтерботтом Майкл Уинтерботтом Michael Winterbottom
В ролях
Стив Куган Стив Куган Steve Coogan Роб Брайдон Роб Брайдон Rob Brydon Кили Хоуз Кили Хоуз Keeley Hawes Ширли Хенденсон Джиллиан Андерсон Джиллиан Андерсон Gillian Anderson Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry Иэн Харт Иэн Харт Ian Hart Джереми Нортэм Джереми Нортэм Jeremy Northam Джеймс Флит James Fleet Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Стивен Родрик Stephen Rodrick Бенедикт Вонг Бенедикт Вонг Benedict Wong Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams Дэвид Уоллиамс Дэвид Уоллиамс David Walliams Киран О`Брайэн Дилан Морган Dylan Morgan Маргарет О’Брайэн Margaret O'Brien
Переводчик
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