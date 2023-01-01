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Пила: игра на выживание
Пила: игра на выживание, 2004: актеры и роли
Saw
Пила: игра на выживание
2004 / США
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7.4
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20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Пила: игра на выживание, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван
James Wan
В ролях
Ли Уоннелл
Leigh Whannell
Дэнни Гловер
Danny Glover
Кен Леунг
Ken Leung
Дина Мейер
Dina Meyer
Майк Баттерс
Mike Butters
Пол Гутрехт
Paul Gutrecht
Майкл Эмерсон
Michael Emerson
Шоуни Смит
Shownee Smith
Моника Поттер
Monica Potter
Нед Беллами
Ned Bellamy
Кэри Элвес
Cary Elwes
Бенито Мартинес
Benito Martinez
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