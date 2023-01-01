Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пила: игра на выживание Пила: игра на выживание
Киноафиша Фильмы Пила: игра на выживание Пила: игра на выживание, 2004: актеры и роли
Saw Пила: игра на выживание 2004 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пила: игра на выживание, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван Джеймс Ван James Wan
В ролях
Ли Уоннелл Ли Уоннелл Leigh Whannell Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Кен Леунг Ken Leung Дина Мейер Дина Мейер Dina Meyer Майк Баттерс Mike Butters Пол Гутрехт Paul Gutrecht Майкл Эмерсон Майкл Эмерсон Michael Emerson Шоуни Смит Shownee Smith Моника Поттер Monica Potter Нед Беллами Нед Беллами Ned Bellamy Кэри Элвес Кэри Элвес Cary Elwes Бенито Мартинес Бенито Мартинес Benito Martinez
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше