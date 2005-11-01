Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой, 2004

Историческая кинотрилогия Булата Мансурова "Сага древних булгар" представляет собой три фильма: "Сказание Ольги Святой", "Лествица Владимира Красное Солнышко" и "Сага о любви дочери Чингисхана", которые посвящены важнейшим вехам в истории России — от принятия христианства и крещения Руси до образования и становления Древнерусского государства и евразийской культуры.

Над сценарием картин работали режиссер Булат Мансуров и писатель Гарай Рахим в течение шести лет. Сюжеты вобрали в себя множество легенд и сказаний из древних рукописей. Создатели трилогии использовали летописи и труды известных российских и зарубежных ученых, в том числе академика Дмитрия Лихачева. В результате созданные ими истории о любви, славе и смерти вершителей мировых судеб — от Чингисхана до Владимира Святого, от хана Аспаруха до Святослава Игоревича — охватили огромный период истории евразийских народов. Их главной целью было показать бессмысленность кровавых раздоров между географически связанными этносами.