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Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
Киноафиша Фильмы Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой

Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой, 2004

2004 / Россия
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О фильме

Историческая кинотрилогия Булата Мансурова "Сага древних булгар" представляет собой три фильма: "Сказание Ольги Святой", "Лествица Владимира Красное Солнышко" и "Сага о любви дочери Чингисхана", которые посвящены важнейшим вехам в истории России — от принятия христианства и крещения Руси до образования и становления Древнерусского государства и евразийской культуры.

Над сценарием картин работали режиссер Булат Мансуров и писатель Гарай Рахим в течение шести лет. Сюжеты вобрали в себя множество легенд и сказаний из древних рукописей. Создатели трилогии использовали летописи и труды известных российских и зарубежных ученых, в том числе академика Дмитрия Лихачева. В результате созданные ими истории о любви, славе и смерти вершителей мировых судеб — от Чингисхана до Владимира Святого, от хана Аспаруха до Святослава Игоревича — охватили огромный период истории евразийских народов. Их главной целью было показать бессмысленность кровавых раздоров между географически связанными этносами.

 

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Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 1 ноября 2005
Премьера в мире 1 ноября 2005
Возраст 0+
Режиссер
Булaт Maнcуpoв
В ролях
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Василий Лановой
Василий Лановой
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Борис Хмельницкий
Борис Хмельницкий
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой 1 постер
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