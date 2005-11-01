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Poster of Saga drevnikh bulgar. Skazanie Olgi Svyatoy
Kinoafisha Films Saga drevnikh bulgar. Skazanie Olgi Svyatoy

Saga drevnikh bulgar. Skazanie Olgi Svyatoy

, 2004
Saga drevnikh bulgar. Skazanie Olgi Svyatoy
Russia / Drama, Adventure / 18+
Poster of Saga drevnikh bulgar. Skazanie Olgi Svyatoy

Cast

Elina Bystritskaya
Elina Bystritskaya
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Vasiliy Lanovoy
Vasiliy Lanovoy
Donatas Banionis
Donatas Banionis
Boris Khmelnitskiy
Boris Khmelnitskiy
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Afanasi Kochetkov
Lev Prygunov
Lev Prygunov
Igor Radcig
Tatyana Borisova
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Gavrikov
Director Bulat Mansurov
Writer Bulat Mansurov, Garay Rakhim
Composer Aleksandr Lunacharsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 2004
World premiere 1 November 2005
Release date
1 November 2005 Russia 0+
1 November 2005 Kazakhstan
1 November 2005 Ukraine
Production Mezhdunarodnyy Obshchestvennyy Fond
Also known as
Saga drevnikh bulgar. Skazanie Olgi Svyatoy, Сага древних булгар: Сказание Ольги Святой, Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой, Saga Drevnikh Bulgar: Skazaniye Olgi Svyatoy

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