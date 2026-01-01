Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Любовники
1 постер
Киноафиша Фильмы Любовники

Любовники

Amantes / Lovers 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Эта криминальная любовная история базируется на реальной трагедии, произошедшей в 1955 году в Мадриде. Юноша становится любовником новой квартирной хозяйки, яркой сексуальной женщины (Абриль), пытаясь удержать при этом любовь своей юной и чистой невесты. Постепенно ситуация становится необратимой…
Страна Испания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 23 февраля 1991
Дата выхода
21 августа 1992 Великобритания
23 февраля 1991 Германия
12 апреля 1991 Испания
7 сентября 1991 Канада
23 февраля 1991 Румыния 18
7 декабря 1991 США
MPAA R
Сборы в мире $1 407 309
Производство CEA Studios, Pedro Costa Producciones Cinematográficas, Televisión Española (TVE)
Другие названия
Amantes, Lovers: A True Story, Amantes - Amanti, Amantes - Die Liebenden, Amanții, Amants, Âşıklar, Kochankowie, Ljubavnici, Milenci, Os Amantes, Szeretők, Εραστές, Любовники, Любовници, アマンテス 愛人
Режиссер
Висенте Аранда
В ролях
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Марибель Верду
Марибель Верду
Хорхе Санс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Любовники
Сестры по крови 5.8
Сестры по крови (2008)
Напрямик 5.8
Напрямик (2018)
Византийская принцесса 5.1
Византийская принцесса (2006)
Девушка твоей мечты 6.7
Девушка твоей мечты (1998)
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха (1992)
Сон безумной обезьяны 5.4
Сон безумной обезьяны (1989)
Пробуждение (Год пробуждения) 7.1
Пробуждение (Год пробуждения) (1986)
Призрак любви 6.8
Призрак любви (1981)
Преступление во имя любви 7.0
Преступление во имя любви (1974)
Как хорошо жить 6.7
Как хорошо жить (1961)
Добро пожаловать, мистер Маршалл 7.8
Добро пожаловать, мистер Маршалл (1953)
Кармен 6.1
Кармен (2003)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше