Эта криминальная любовная история базируется на реальной трагедии, произошедшей в 1955 году в Мадриде. Юноша становится любовником новой квартирной хозяйки, яркой сексуальной женщины (Абриль), пытаясь удержать при этом любовь своей юной и чистой невесты. Постепенно ситуация становится необратимой…
СтранаИспания
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1991
Премьера в мире23 февраля 1991
Дата выхода
21 августа 1992
Великобритания
23 февраля 1991
Германия
12 апреля 1991
Испания
7 сентября 1991
Канада
23 февраля 1991
Румыния
18
7 декабря 1991
США
MPAAR
Сборы в мире$1 407 309
ПроизводствоCEA Studios, Pedro Costa Producciones Cinematográficas, Televisión Española (TVE)
Другие названия
Amantes, Lovers: A True Story, Amantes - Amanti, Amantes - Die Liebenden, Amanții, Amants, Âşıklar, Kochankowie, Ljubavnici, Milenci, Os Amantes, Szeretők, Εραστές, Любовники, Любовници, アマンテス 愛人