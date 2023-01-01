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Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
Киноафиша Фильмы Розенкранц и Гильденcтерн мертвы Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, 1990: актеры и роли
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead Розенкранц и Гильденcтерн мертвы 1990 / Великобритания / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Стоппард Tom Stoppard
В ролях
Тим Рот Тим Рот Tim Roth Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Иэн Глен Иэн Глен Iain Glen Иан Ричардсон Iain Richardson Доналд Самптер Donald Sumpter Джоэнна Майлз Джоанна Рот Joanna Roth Джон Берджесс John Burgess Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman
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