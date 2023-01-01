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Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, 1990: актеры и роли
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
1990 / Великобритания / США
7.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Стоппард
Tom Stoppard
В ролях
Тим Рот
Tim Roth
Ричард Дрейфусс
Richard Dreyfuss
Иэн Глен
Iain Glen
Иан Ричардсон
Iain Richardson
Доналд Самптер
Donald Sumpter
Джоэнна Майлз
Джоанна Рот
Joanna Roth
Джон Берджесс
John Burgess
Гэри Олдман
Gary Oldman
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