Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все

Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей

Дамблдор так и не удосужился раскрыть Гарри правду о крестражах: хитрый план или простая случайность?

Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке

«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон

Пятизвездочный тест: угадайте 5 легендарных советских артистов по 3 культовым фильмам с их участием

Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям