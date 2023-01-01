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Скандальный дневник
Скандальный дневник, 2006: актеры и роли
Notes on a Scandal
Скандальный дневник
2006 / Великобритания
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Скандальный дневник, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Эйр
Richard Eyre
В ролях
Джуди Денч
Judi Dench
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Том Джорджсон
Tom Georgeson
Майкл Мэлоуни
Michael Maloney
Джоанна Скэнлан
Шон Паркc
Эмма Кеннеди
Эндрю Симпсон
Andrew Simpson
Фил Дэвис
Phil Davis
Уэнди Ноттингэм
Билл Найи
Bill Nighy
Джуно Темпл
Juno Temple
В прокате
Премьеры
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Переводчик
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