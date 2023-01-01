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Скандальный дневник Скандальный дневник
Киноафиша Фильмы Скандальный дневник Скандальный дневник, 2006: актеры и роли
Notes on a Scandal Скандальный дневник 2006 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Скандальный дневник, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Эйр Richard Eyre
В ролях
Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Том Джорджсон Tom Georgeson Майкл Мэлоуни Michael Maloney Джоанна Скэнлан Шон Паркc Эмма Кеннеди Эндрю Симпсон Andrew Simpson Фил Дэвис Фил Дэвис Phil Davis Уэнди Ноттингэм Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Джуно Темпл Джуно Темпл Juno Temple
Переводчик
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