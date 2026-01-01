Впился клещ? Не вздумайте следовать этим «бабушкиным» советам — инфекция разойдется по организму мгновенно

Пару чайных ложек на ведро воды — и слизни да тля с грядок бегут как угорелые: капусту от дырок в июле спасаю только так

Бетон и асфальт — деньги закопанные в грязь: давно нашли более дешевый способ обустроить въезд на участок

В этом тесте не помогут ни интуиция, ни удача: только настоящая любовь к советскому кино спасет от провала

ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»

Не хуже «Гангстерленда»: у Гая Ричи есть еще один хит с 8.0 на IMDb, от которого «не оторваться, пока не досмотришь»

Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»

20,7 млн просмотров за 5 дней: «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом возглавила Netflix, но неожиданно уступила второй части

Финал «Поднятия уровня» перепишут: идеального врага для Джин-Ву мангака придумал совсем недавно

Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»