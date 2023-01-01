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Девушки из Рошфора
Киноафиша Фильмы Девушки из Рошфора Девушки из Рошфора, 1967: актеры и роли
Demoiselles de Rochefort, Les / The Young girls of Rochefort Девушки из Рошфора 1967 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Девушки из Рошфора, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Деми Jacques Demy
В ролях
Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli Даниэль Дарье Джордж Чакирис George Chakiris Джин Келли Gene Kelly Жак Перрен Jacques Perrin Гровер Дэйл Франсуаза Дорлеак Françoise Dorléac
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