Джордж Чакирис
George Chakiris
Джордж Чакирис
Джордж Чакирис
George Chakiris
Дата рождения
16 сентября 1934
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Рост
180 см
Популярные фильмы
7.6
Вестсайдская история
(1961)
7.4
Девушки из Рошфора
(1967)
6.9
Невеста Бубе
(1964)
Фильмография Джордж Чакирис
5
5.1
Наследник
Not to Forget
драма
2021, США
Смотреть трейлер
7.4
Девушки из Рошфора
Demoiselles de Rochefort, Les / The Young girls of Rochefort
мюзикл, мелодрама
1967, Франция
6.6
Горит ли Париж?
Paris brûle-t-il?
драма, военный, исторический
1966, США / Франция
6.9
Невеста Бубе
La Ragazza di Bube
драма
1964, Франция / Италия
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
Смотреть трейлер
