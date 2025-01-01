Меню
Джордж Чакирис
Джордж Чакирис George Chakiris
Киноафиша Персоны Джордж Чакирис

Джордж Чакирис

George Chakiris

Дата рождения
16 сентября 1934
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Рост
180 см

Популярные фильмы

Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история (1961)
Девушки из Рошфора 7.4
Девушки из Рошфора (1967)
Невеста Бубе 6.9
Невеста Бубе (1964)

Фильмография Джордж Чакирис

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Наследник 5.1
Наследник Not to Forget
драма 2021, США
Смотреть трейлер
Девушки из Рошфора 7.4
Девушки из Рошфора Demoiselles de Rochefort, Les / The Young girls of Rochefort
мюзикл, мелодрама 1967, Франция
Горит ли Париж? 6.6
Горит ли Париж? Paris brûle-t-il?
драма, военный, исторический 1966, США / Франция
Невеста Бубе 6.9
Невеста Бубе La Ragazza di Bube
драма 1964, Франция / Италия
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама 1961, США
Смотреть трейлер
