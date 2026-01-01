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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нона М. Гэйи
Nona Gaye
Киноафиша
Персоны
Нона М. Гэйи
Нона М. Гэйи
Nona Gaye
Дата рождения
4 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Вашингтон, США
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Полярный экспресс
(2004)
6.8
Али
(2001)
6.7
Кровь и кость
(2009)
Фильмография Нона М. Гэйи
6.7
Кровь и кость
Blood and Bone
боевик, криминал, драма
2009, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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XXX - Три икса: Новый уровень
XXX: State of the Union
боевик, триллер, криминал, приключения
2005, США
Рецензия
6.9
Полярный экспресс
The Polar Express
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Али
Ali
спорт, драма, биография
2001, США
Смотреть трейлер
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