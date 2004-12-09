«Арсен Люпен»: Рецензия Киноафиши

С «Арсеном Люпеном» мне не повезло дважды. Первый раз мне не повезло, когда я его не посмотрел, ибо сеанс заменили катастрофически тупым фильмом «Проклятие» (см. соответствующую рецензию). Второй раз мне не повезло, когда я его наконец посмотрел, потому что лицезрение этого кинопродукта ни в коей мере не прибавило мне положительных эмоций. Вообще, на «Арсена Люпена» я шел со смешанными чувствами. С одной стороны, рекламный плакат и статьи критиков говорили мне, что данный фильм визуально и сюжетно напоминает «Видока», что, конечно, не могло не радовать. С другой стороны, имя режиссера Жана-Поля Саломе, поставившего «Бельфегор», не могло не настораживать. Опыт просмотра показал, что надо было не радоваться заранее, а как следует насторожиться. Во-первых, решительно непонятно, о чем, собственно, в фильме идет речь. То бишь есть, конечно, сюжет, заимствованный из романа Мориса Леблана «Графиня Калиостро», уснащенный «видоковскими» ходами и инфернальной конспирологией из второй части «Багровых рек», но данный сюжет спрессован и прокручен с такой нечеловеческой быстротой, что из этого мелькания ничего нельзя себе уяснить. Сцены с бешеной скоростью сменяют одна другую, сюжетные повороты происходят каждые три минуты, диалоги ходульны и минимальны, а герои смутны, поскольку их никак не удается разглядеть. Вот отец Арсена Люпена – инструктор по кикбоксингу (типичная профессия для рубежа XIX–XX веков!) – обучает своего сына различным приемам. Уже через минуту врывается полиция, чтобы забрать отца. Бац – папаша возвращается и вдохновляет сына украсть драгоценность Марии-Антуанетты. Бац – и папа уже лежит с разможженной камнем головой на придорожной обочине. Бац, бац, бац – прошло каких-нибудь пятнадцать минут, а мы уже пережили с дюжину убийств, любовных романов, похищений бриллиантов, монархических заговоров, возгорающихся кардиналов в инвалидных креслах и еще несколько тонн подобной белиберды. Временами действие достигает такой скорости, что сверхбыстрый «Властелин Колец» начинает казаться по сравнению с «Арсеном Люпеном» просто детищем Тарковского или позднего Сокурова. Во-вторых, Саломе действительно отчасти воспроизвел визуальный стиль питофовского «Видока», но отсутствие режиссерского таланта (то есть неумение выстроить мизансцену, отсутствие вкуса к сюжету и чувства фактуры и полный ритмико-темповой кавардак в монтаже) губит на корню все, что этот постановщик пытается заимствовать из более удачных работ. Камера шизофренически носится по экранному пространству, за считанные секунды преодолевая многокилометровые (в буквальном, физическом смысле) расстояния и в конце концов просто сбивая зрителя с толку своими безумными полетами во сне и наяву. В-третьих, главную роль играет Ромен Дюри – человек, похожий (по крайней мере в данном фильме) не на элегантно-ироничного супергероя, а на дешевого самовлюбленного провинциального хлыща, который, несмотря на многочисленные уверения в обратном, в итоге оказывается всего-навсего корыстолюбивым бабником. Вероятно, «Арсен Люпен» – не самый плохой фильм, который я когда-либо смотрел: здесь есть и неплохие декорации, и приятная музыка, и талантливые актеры временами попадаются (например Кристин Скотт Томас в роли Жозефины, графини де Калиостро). Но это, безусловно, один из самых утомительных кинопродуктов, которые мне довелось увидеть. Vlad Dracula